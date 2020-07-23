نورلاند يؤكد لعقيلة ضرورة التوصل لحل «تفاوضي» بدءا بالتهدئة حول سرت والجفرة

السفير الأميركي ريتشارد نورلاند (يمين) وعقيلة صالح. (الإنترنت)

قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا إن السفير ريتشارد نورلاند بحث خلال اتصال هاتفي، أمس الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ضرورة «التوصل إلى حل سلمي تفاوضي للصراع الليبي بدءًا بتهدئة الوضع حول سرت والجفرة».

وأشارت السفارة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الاتصال تطرق إلى «دعم سيادة ليبيا، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملياتها على الصعيد الوطني».

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وخلال الاتصال، أكد نورلاند لرئيس مجلس النواب «رفض الولايات المتحدة جميع التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا، ودعمها الكامل الحوار الذي تيسّره الأمم المتحدة»، حسب البيان.

بدوره، أشار مجلس النواب إلى توافق عقيلة ونورلاند على ضرورة «الالتزام بوقف إطلاق النار، وعدم التصعيد العسكري، ووقف التدخلات الخارجية في ليبيا، والعمل على إيجاد حل سياسي ينهي حالة الانقسام في البلاد».

وأشار البيان إلى تأكيد رئيس مجلس النواب للسفير الأميركي على ضرورة «وضع آلية لتوزيع العائدات النفطية بشكل عادل وشفاف بين كافة أبناء الشعب الليبي».