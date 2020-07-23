بالأرقام.. خريطة توزيع أكبر حصيلة يومية لإصابات «كورونا» في ليبيا

فحص عينات بمختبر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها. (مركز مكافحة الأمراض، سبها)

تقاسمت مدينتا طرابلس ومصراتة صدارة ترتيب قائمة المدن الأكثر إصابة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بتسجيلهما 41 حالة لكل منهما ضمن 138 إصابة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، كأعلى حصيلة يومية مسجلة منذ ظهر الوباء في ليبيا مارس الماضي.



وتوزعت الإصابات المسجلة في العاصمة طرابلس في الهضبة بواقع 16 حالة جديدة، وأبوسليم بثلاث حالات جديدة، وسوق الجمعة بأربع حالات جديدة، إضافة إلى حالة جديدة لكل من طريق السور وصلاح الدين، وحالتين في تاجوراء، فيما سجلت منطقة طرابلس المركز 14 إصابة بالفيروس، حسب بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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وضمن 41 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مصراتة، لم تسجل المدينة سوى حالة جديدة، علمًا بأن هذه أعلى حصيلة يومية تسجلها المدينة منذ ظهر الفيروس، فيما لم تسجل سبها المدينة الأكثر تضررًا من الفيروس في المنطقة الجنوبية سوى عشر حالات بينها ثلاث جديدة.

وتوزعت باقي الإصابات في 13 مدينة بواقع أربع حالات جديدة في القلعة، وحالة جديدة في الزنتان ومثلها في الأصابعة، والزاوية، وزليتن، والغريفة، فيما سجلت العجيلات ثلاث حالات جديدة، ومسلاتة عشر حالات بينها حالة واحدة جديدة، وتسع مخالطة.



في حين سجلت مدينة ترهونة خمس حالات، بينها ثلاث جديدة واثنتان لمخالطين، والخمس خمس حالات توزعت بواقع حالتين لمخالطين وثلاث جديدة، إضافة إلى ست حالات جديدة في مدينة بنغازي، وحالتين جديدتين في هراوة، وست حالات جديدة في الشاطئ.



وتوزعت حالات الشفاء الـ12 التي أعلنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بين ثلاث مدن، حيث سجلت سبها وحدها عشر حالات، وتقاسمت مدينتا زليتن ومصراتة الحالتين المتبقيتين، فيما أحصى المركز حالة وفاة في كل من طرابلس والخمس وبنغازي.