عضو «بلدي سبها»: نستقبل 1800 أسطوانة غاز أسبوعيا.. والكمية لا تكفي

سيارات نقل محملة بأسطوانات الغاز المخصصة لبلدية سبها، 23 يوليو 2020، (تصوير: رمضان كرنفودة)

قال عضو المجلس البلدي سبها، أبوبكر جماعة، إن البلدية أصبحت تستقبل 1800 أسطوانة غاز طهي أسبوعيا من مستودع غاز رأس المنقار في بنغازي.

ولا تكفي الكمية سكان سبها، حسب تصريح أبوبكر إلى «بوابة الوسط»، الذي أشار إلى أنها «خففت من معاناة المواطنين بعض الشيء».

وتستمر خلال الفترة الحالية عملية توزيع أسطوانات الغاز عبر الجمعيات الاستهلاكية، وذلك حسب خطة وضعها المجلس البلدي.

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وأوضح عضو لجنة توزيع أسطوانات الغاز بمحلة غدوة، عبداللطيف غيث، آلية التوزيع، إذ تم إعداد كشوف بأسماء أعضاء كل جمعية، بواقع خمسين اسما في كل منها، ثم سلمت الكشوف إلى اللجنة المختصة من أجل اعتمادها، على أن تعد في وقت لاحق قوائم أخرى من رقم خمسين إلى مئة، وذلك حين تصل الدفعة القادمة من شحنات الغاز.

يذكر أن السوق السوداء لأسطوانات الغاز تشهد رواجا في سبها والجنوب عامة، إذ وصل سعر الأسطوانة بها إلى 300 دينار.