عضو «بلدي سبها»: نستقبل 1800 أسطوانة غاز أسبوعيا.. والكمية لا تكفي

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 23 يوليو 2020, 01:08 مساء
سيارات نقل محملة بأسطوانات الغاز المخصصة لبلدية سبها، 23 يوليو 2020، (تصوير: رمضان كرنفودة)

قال عضو المجلس البلدي سبها، أبوبكر جماعة، إن البلدية أصبحت تستقبل 1800 أسطوانة غاز طهي أسبوعيا من مستودع غاز رأس المنقار في بنغازي.

ولا تكفي الكمية سكان سبها، حسب تصريح أبوبكر إلى «بوابة الوسط»، الذي أشار إلى أنها «خففت من معاناة المواطنين بعض الشيء».

وتستمر خلال الفترة الحالية عملية توزيع أسطوانات الغاز عبر الجمعيات الاستهلاكية، وذلك حسب خطة وضعها المجلس البلدي.

اقرأ أيضا: ضبط عيادة مخالفة وسوقا سوداء لأسطوانات الغاز في أجدابيا

وأوضح عضو لجنة توزيع أسطوانات الغاز بمحلة غدوة، عبداللطيف غيث، آلية التوزيع، إذ تم إعداد كشوف بأسماء أعضاء كل جمعية، بواقع خمسين اسما في كل منها، ثم سلمت الكشوف إلى اللجنة المختصة من أجل اعتمادها، على أن تعد في وقت لاحق قوائم أخرى من رقم خمسين إلى مئة، وذلك حين تصل الدفعة القادمة من شحنات الغاز.

يذكر أن السوق السوداء لأسطوانات الغاز تشهد رواجا في سبها والجنوب عامة، إذ وصل سعر الأسطوانة بها إلى 300 دينار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسؤولة أوروبية تدعو إلى خفض التصعيد واستئناف إنتاج النفط في ليبيا
ليبيا
مدير منظمة الصحة العالمية يرد على اتهامات وزير الخارجية الأميركي
دولى
الديوان الملكي السعودي يعلن تفاصيل عملية جراحية خضع لها الملك سلمان
عربى
ماذا قال محمد صلاح بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي؟
رياضة عالمية
العالم مع أزمة «كوفيد-19».. بطالة وضياع وخوف من المستقبل
دولى
أكثر من 15 مليون إصابة بـ«كورونا» في العالم.. والأمل في 200 لقاح محتمل
دولى
بايدن: ترامب أول رئيس عنصري للولايات المتحدة
دولى
قمر.. مراهقة أفغانية تروي تفاصيل قتلها مسلحين من «طالبان» اقتحما منزلها واغتالا ...
دولى
ريال مدريد يسيطر على تشكيل الدوري الإسباني المثالي.. وظهور وحيد لبرشلونة
رياضة عالمية
الخارجية الروسية تدعو إلى ضمان التوزيع العادل لإيرادات النفط بين الليبيين دون ...
ليبيا
واشنطن تخصص 1.95 مليار دولار لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح ضد «كورونا» قيد ...
دولى
الرئيس التونسي يزور فيلق القوات الخاصة: لا مكان للعملاء أو الإرهابيين
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لقاح «مودرنا» آمن ويحفز الاستجابة المناعية في مواجهة «كورونا»