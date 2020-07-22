مؤسسة الاستثمار تعرض على ديوان المحاسبة مسارات تقييم وإقفال الميزانيات

شكشك ومحمود خلال تقديم عرض مؤسسة الاستثمار. (المؤسسة الليبية للاستثمار)

قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إنها قدمت، اليوم الأربعاء، عرضًا توضيحيًّا إلى ديون المحاسبة، عن المسار الاستراتيجي الخاص بعملية تقييم الاستثمارات وتهيئة القوائم المالية الخاصة بشركاتها لتقديمها للمراجعة الخارجية.

وأوضحت المؤسسة الليبية للاستثمار، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن هذه العملية «تعتبر من ضمن استراتيجية المؤسسة التي انطلقت في يناير 2020»، لافتة إلى أن العرض قدمه فريق من شركة «ديلويت».

وأضافت المؤسسة أن فريق شركة «ديلويت» المكون من خبراء ومستشارين متخصصين «استعرض نطاق ومنهجية العمل والأهداف ومراحل تنفيذ المشروع وأهم الخطوات المنجزة، ونوعية التقارير التي سيتم تسليمها للمؤسسة».

وأكدت المؤسسة الليبية للاستثمار أن شركة «ديلويت» أكدت أن فريقها سيسلم التقرير النهائي لهذه العملية في سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع في إطار متابعة ديوان المحاسبة لأداء المؤسسة، وذلك في إطار مهامها المناطة لها.

حضر العرض رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، الدكتور علي محمود، وعدد من مديري الإدارات بالديوان، ومدير مشروع إقفال القوائم المالية واللجنة التسييرية المكونة من الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.