مجلس الأمن القومي التركي: لن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 08:41 مساء
إردوغان يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي التركي، 22 يوليو 2020. (الأناضول)

أكدت تركيا أنها لن تتردد في «اتخاذ الإجراءات اللازمة» في ليبيا لدعم حكومة الوفاق، مشددة على أنها «ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ضد أي شكل من أشكال الاستبداد، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة».

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، وصدر عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي، اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان.

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وقال البيان إن المسؤولين الأتراك ناقشوا «مبادرات محكومًا عليها بالفشل من أطراف ثالثة تحلم بالاستفادة من الفوضى لتعزيز مصالحها مع الانقلابيين»، مشيرًا إلى أن الحكومة التركية أكدت مجددًا «عزمها المطلق على الدفاع عن حقوقها ومصالحها» في شرق البحر المتوسط.

وجدد البيان التأكيد على «استمرار وقوف تركيا إلى جانب الشعب الليبي ضد أي عدوان يستهدفه»، مشيرًا إلى أن تركيا «ستواصل عملياتها العسكرية خارج البلاد ضد الإرهابيين بموجب الحقوق النابعة من القانون الدولي»، حسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

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