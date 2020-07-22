ورشة تدريبية لمشرفي ومراقبي الانتخابات البلدية في مصراتة

الورشة التدريبية لمشرفي ومراقبي الانتخابات البلدية في مصراتة. (بوابة الوسط)

نظمت اللجنة المركزية للمجالس البلدية ورشة عمل خاصة بالمشرفين والمراقبين لانتخابات المجلس البلدي مصراتة، التي استمرت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، قبيل أسابيع من عملية الاستحقاق المقررة.

وجرى خلال الورشة إطلاع المستهدفين على كيفية الإشراف ومراقبة الانتخابات ومساعدة المواطنين في عملية الاقتراع، وشرح طرق التعامل مع المواطنين في ظل جائحة «كورونا» بالتعاون مع «الجمعية الليبية للأطباء»، حتى لا تسجل حالات إصابة بالفيروس يوم الانتخابات.

وقال مدير مكتب الإعلام والتوثيق باللجنة الفرعية لانتخابات بلدية مصراتة، طه وريث، لـ«بوابة الوسط» إن الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي «تسير بشكل صحيح، وستقام في الموعد المُحدد لها من قبل اللجنة».