مدير أمن طبرق الجديد يتسلم مهامه

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 22 يوليو 2020, 06:15 مساء
مراسم التسليم والتسلم بين مدير أمن طبرق الجديد والسابق. (بوابة الوسط)

تسلم صباح اليوم، الأربعاء، مدير أمن طبرق الجديد، العميد عبدالمولى السنيني، مهامه رسميا مديرا للأمن خلفا للمدير السابق العميد ميلود جواد.

وقال المكتب الإعلامي لمديرية أمن طبرق إن عملية التسليم والتسلم بين المدير الجديد والسابق جرت بحضور لجنة تسليم وتسلم مكلفة من قبل وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن وزارة الداخلية كلفت مدير أمن البيضاء، العميد خالد البسطة، برئاسة لجنة التسليم والتسلم.

وأثنى مدير أمن طبرق الجديد العميد عبدالمولى السنيني على دور مدير الأمن السابق، متعهدا بالعمل على تأمين المدينة وتطوير المديرية وصقل أفرادها ومحاربة كل الظواهر السلبية.

وحضر مراسم التسليم والتسلم رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، وعضو المجلس عبدالكريم بوطابونة، ووفد من المنطقة العسكرية طبرق.

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