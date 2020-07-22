الصديق الكبير يناقش الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا مع خبراء وأكاديميين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 04:07 مساء
جانب من جلسة الحوار التي جمعت الصديق الكبير مع خبراء ماليين. (صفحة مصرف ليبيا المركزي)

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الأربعاء، الوضع الاقتصادي والمالي الراهن في ليبيا مع عدد من الخبراء والأكاديميين المختصين في مجالي الاقتصاد والمال.

وتناولت جلسة الحوار الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا، بحضور عدد من مسؤولي المصرف، فيما تضمن الحوار أيضا مداخلات من الحضور قدّموا خلالها وجهات نظرهم بشأن النهوض بالاقتصاد، حسبما ذكر المصرف في بيان عبر صفحته بموقع «فيسبوك».

واتفق الحاضرون على «ضرورة تكاتف جهود مؤسسات الدولة وتعاونها في إعادة إنتاج النفط وتصديره باعتباره مصدر الدخل الوحيد للدولة الليبية، والشروع في عمل إصلاحي وطني تتكامل فيه الجهود لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق الإصلاح المنشود»، وفق البيان.

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