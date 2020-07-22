تدريب العاملين في مركز تأهيل أطفال التوحد على التعامل مع حالات الاشتباه بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 04:03 مساء
برنامج تدريب الممارسين الصحيين في مركز تأهيل أطفال التوحد، 22 يوليو 2020، (صحة الوفاق)

بدأت إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق في تأهيل 200 ممارس صحي من العاملين بالمركز الوطني لتشخيص وتأهيل أطفال التوحد، على التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا ورصدها، استعدادا لإطلاق المرحلة الثانية من التشخيص المبكر لحالات أطفال التوحد وإعادة تقييم الحالات.

ويهدف البرنامج الذي ينفذ بالتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود، إلى إكساب الممارسين الصحيين المعرفة بمتطلبات الحماية الشخصية ومعدات الحماية من العدوى واحتياطات مكافحة العدوى البيئية، إلى جانب دراسة الحالة، وشروط العزل، وكيفية نقل المريض والتعريف ببروتوكول الطوارئ، وبروتوكولات التقييم والاستعداد والإبلاغ والإخطار، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

التدريب ضمن استعدادات افتتاح المركز
وقال رئيس قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية، فتحي أبوراس، إن البرنامج التدريبي سيمنح الممارسين الصحيين المعرفة بآليات الفرز، وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه، في ظل استعدادات وزارة الصحة لافتتاح المركز.

من جانب آخر، قال مدير مركز علاج وتأهيل أطفال التوحد خالد النجار، إن وزارة الصحة ستقر عددا من الإجراءات الاحترازية المتعلقة باستقبال حالات أطفال التوحد قبل افتتاح المركز، تتضمن عدد الحالات المسموح باستقبالها يوميا.

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