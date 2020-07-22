السوق الموازية: استقرار العملات الدولية أمام الدينار ما عدا الدولار

استقرت أسعار صرف معظم العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام العملة الليبية اليوم الأربعاء، مقابل آخر سعر سجلته أمس الثلاثاء.

فقد استقر سعر صرف العملتين البريطانية والأوروبية الموحدة، ليبقى الجنيه الاسترليني دون تغيير عند مستواه أمس 7.33 دينار، وأيضا اليورو الذي حافظ على سعر أمس البالغ 6.58 دينار .

في حين زادت العملة الأميركية زيادة طفيفة، حين تراوح سعرها اليوم الأربعاء بين 5.89 و 5.90 دينار للدولار الواحد.

وظل الدينار التونسي محافطا على مكاسبه فوق الدينارين، (2.09 دينار)، وهو آخر سعر سجله أمس الثلاثاء، وكذلك الليرة التركية التي بقيت عند 0.86 دينار.