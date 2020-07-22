بالصور: السراج يكرم أطباء من المستشفيين الجامعي والخضراء بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 02:04 مساء
السراج خلال تكريمه أحد الأطباء، 22 يوليو 2020، (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

كرم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم الأربعاء عددا من الأطباء الإخصائيين والاستشاريين بمختلف التخصصات في المستشفيين الجامعي والخضراء بطرابلس.

يأتي هذا التكريم «تقديرا بما حققه هؤلاء الأطباء من نجاحات باهرة، من خلال إجراء مئات العمليات المعقدة تغطي تخصصات مختلفة»، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

ومن بين هذه التخصصات «جراحة الأعصاب، والعظام، والأوعية الدموية، والمسالك البولية، وتفتيت الحصى، والجراحة العامة، وعمليات القلب المفتوح للمواليد والأطفال والكبار، وعمليات القسطرة».

وأشار البيان إلى أن هذه العمليات أجريت في تلك الأقسام المعنية بكفاءة، وبتكاليف تقل عن إجرائها في الخارج أو في القطاع الخاص، مما وفر للدولة الملايين من العملة الصعبة والمحلية.

يذكر أن السراج أعلن في ديسمبر العام 2018 اعتماد برنامج شامل لتوطين العلاج في ليبيا بصيغ مختلفة، من خلال اتفاقات شراكة مع الدول الصديقة، وزيارة الفرق الطبية المتخصصة من هذه الدول، وعبر علاقات تنسيق وتعاون بين المؤسسات الطبية الوطنية والمراكز الطبية العالمية المتخصصة، مع توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات من أحدث الأجهزة والمعدات، وبرامج التدريب، وتنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص.

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