ضبط مواد طبية تخص مستشفى أجدابيا في أحد المحال

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 22 يوليو 2020, 01:24 مساء
مواد طبية مخصصة لمستشفى أجدابيا عثر عليها في محل تجاري، 22 يوليو 2020، (مديرية أمن أجدابيا)

ضبطت قوة تابعة لمديرية أمن أجدابيا مواد طبية تخص المستشفى المركزي التعليمي أجدابيا في أحد المحال التجارية بالمدينة.

ووردت معلومات من أعضاء التحري بقسم البحث الجنائي مفادها بوجود مواد صحية طبية خاصة بالمستشفى تباع داخل أحد المحال التجارية بالمدينة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وانتقل رئيس وحدة التحريات رفقة مناوب التحقيق وبعض أفراد الأمن إلى المحل، حيث عثر على كمية من الصناديق الخاصة بالمواد الطبية المذكورة، وجرى ضبط صاحب المحل والبائع والانتقال بهما إلى قسم البحث الجنائي.

وعند سؤال صاحب المحل عن كيفية حصوله على المواد الطبية، أجاب بأنه اشتراها من موظف عام بالمستشفى، وقد بينت التحقيقات أن الموظف باع كمية أخرى لإحدى العيادات الخاصة في أجدابيا، وجرى استدعاء مسؤول المشتريات بالعيادة، الذي قال إنه اشتراها من شخص آخر، زعم أنه جلبها من بنغازي وبسعر أقل من ثمنها المعتاد بالسوق.

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وأشارت أنه جرى استدعاء مسؤول الصيدلية بالمستشفى، والذي بدوره أكد أن هذه الكمية من المواد الطبية كانت من ضمن المواد الموجودة في مخازن صيدلية المستشفى، واختفت منذ مدة، وأنه أبلغ عنها مدير المستشفى السابق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكدت مديرية أمن أجدابيا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للاختصاص.

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