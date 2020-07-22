«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل الخليج ودرنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 12:34 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة على ساحل الخليج ودرنة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على ساحل زوارة وطرابلس، وتكون شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه بين 0.25 متر ومتر، ويصل إلى 1.25 متر على ساحل سرت.
- درجة الحرارة 27 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية بشكل عام، بينما تكون اليوم بحرية على ساحل بنغازي، سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على ساحل درنة.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 متر ومترين، يصل اليوم إلى 2.50 متر على ساحل درنة.
- درجة الحرارة 27 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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