«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل الخليج ودرنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة على ساحل الخليج ودرنة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على ساحل زوارة وطرابلس، وتكون شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه بين 0.25 متر ومتر، ويصل إلى 1.25 متر على ساحل سرت.

- درجة الحرارة 27 درجة مئوية، والرؤية جيدة.