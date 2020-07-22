مركز بنغازي الطبي: 4 حالات «كورونا» جديدة وشفاء 3 مصابين

مقر مركز بنغازي الطبي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مدير برج الأمل التابع لمركز بنغازي الطبي، فادي فرطاس، تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى شفاء ثلاثة من المصابين.

وقال فادي إن المتعافين الثلاثة هم رجلان وامرأة، وقد خرجوا من البرج أمس الثلاثاء، وحالتهم العامة ممتازة، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وأوضح أنه بالنسبة للأربع حالات الجديدة، فهي لثلاث سيدات ورجل كانوا محجوزين كحالات اشتباه في قسم الحجر ببرج الأمل، وظهرت عيناتهم إيجابية ليتم نقلهم من الدور الخامس بالبرج إلى قسم العزل.

وأشار إلى وفاة مريض من مدينة أجدابيا في البرج، لكن نتائج العينة الخاصة به سلبية، وسبب الوفاة طبيعية جراء سيولة عالية في الدم ونزيف مستمر.