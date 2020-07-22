تعاون بين «خارجية وداخلية» الوفاق حول آليات عمل المؤسسات الإقليمية والدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 12:45 صباحا
اجتماع لمسؤولي وزارتي الخارجية والداخلية بحكومة الوفاق في طرابلس، 21 يوليو 2020. (خارجية الوفاق)

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية بحكومة الوفاق، الدكتور محمود التليسي، الثلاثاء، مع مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، العميد محمد المداغي سبل التنسيق والتعاون بين وزارتي الخارجية والداخلية فيما يتعلق بآليات عمل المؤسسات الإقليمية والدولية التي ليبيا طرفا فيها.

وتطرق الاجتماع، الذي عقد بمقر ديوان وزارة الخارجية، إلى أنشطة منظمة الأفروبول «الشرطة الأفريقية» التابعة للاتحاد الأفريقي، حسب منشور على صفحة وزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتتخذ منظمة «الأفروبول» من الجزائر مقرًا، وتعني بتنسيق الجهود الأفريقية لمحاربة الجريمة المنظمة عبر الأطر والمؤسسات الوطنية، وجهود مكافحة الإرهاب على المستويات الاستراتيجية للقارة الأفريقية.

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