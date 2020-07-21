إجراء 40 مسحة أنفية لمخالطي حالتي إصابة بـ«كورونا» في هراوة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 11:29 مساء
أدوات مستخدمة في سحب عينات الكشف عن فيروس «كورونا». (الإنترنت)

سحب فريق الرصد والتقصي التابع للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا المستجد» في سرت، الثلاثاء، عينات مسحية أنفية إضافة إلى عينات البحث عن الأجسام المناعية على أكثر من 40 شخصًا من المخالطين لحالتي إصابة بالفيروس في منطقة العامرة ببلدية هراوة.

جاء ذلك بالتعاون مع المجلس البلدي هراوة ولجنته الطبية، وفي إطار متابعة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس «كورونا»، ومن المقرر نقل العينات المسحوبة من المخالطين إلى المختبر المرجعي في بنغازي غدًا الأربعاء، بواسطة سيارة إسعاف.

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وقال رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» بسرت، الدكتور عبدالله الأحول في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الجهد الذي يبذله فريق الرصد والتقصي بسرت يهدف إلى التأكد من مدى انتشار الفيروس في المدينة، وكذلك الاطمئنان على الحالات المخالطة المعلن عنها خلال الأيام الماضية.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا، الثلاثاء، إلى 2088 بعد تسجيل المركزي الوطني لمكافحة الأمراض 108 إصابات جديدة، وبين إجمالي الحالات المؤكدة هناك 1559 حالة نشطة و50 وفاة، فيما تعافى 479 شحصًا من الفيروس الذي بدأ ظهوره في ليبيا مارس الماضي.

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