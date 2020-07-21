بلدي أبوسليم: توقيع عقد صيانة الجسر الحديدي بطريق المطار

اجتماع بوزارة المواصلات لتوقيع عقد صيانة الجسر الحديدي طريق المطار في بلدية أبوسليم مع شركة «سينيت» الليبية - الإيطالية، 20 يوليو 2020. (بلدي أبوسليم)

أعلن المجلس البلدي أبوسليم، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد صيانة الجسر الحديدي طريق المطار مع شركة «سينيت» الليبية - الإيطالية، وذلك بعد عديد المراسلات والتنسيق مع مصلحة الطرق والجسور.



وقال المجلس البلدي في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن مراسم التوقيع تمت بحضور وزير المواصلات بحكومة الوفاق، ورئيس مصلحة الطرق، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، وعميد بلدية أبوسليم، ورئيس لجنة البنية التحتية بالبلدية.

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ويأتي التوقيع على العقد نظرًا للحالة الإنشائية «الحرجة» التى وصل إليها الهيكل الإنشائي للجسر الحديدي بطريق المطار، وكذلك حرصًا على سلامة المواطنين، حسب البيان الذي نوه بدور وزير المواصلات، ورئيس المصلحة.



وعبَّر البيان عن أمل المجلس البلدي أبوسليم أن يكون توقيع العقد خطوة لعودة الشركات الأجنبية والشركات المتخصصة في مجال أعمال البنية التحتية لاستكمال باقي المشاريع المتوقفة.

اجتماع بوزارة المواصلات لتوقيع عقد صيانة الجسر الحديدي طريق المطار في بلدية أبوسليم مع شركة «سينيت» الليبية - الإيطالية، 20 يوليو 2020. (بلدي أبوسليم)

اجتماع بوزارة المواصلات لتوقيع عقد صيانة الجسر الحديدي طريق المطار في بلدية أبوسليم مع شركة «سينيت» الليبية - الإيطالية، 20 يوليو 2020. (بلدي أبوسليم)