بلدي أبوسليم: توقيع عقد صيانة الجسر الحديدي بطريق المطار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 10:10 مساء
اجتماع بوزارة المواصلات لتوقيع عقد صيانة الجسر الحديدي طريق المطار في بلدية أبوسليم مع شركة «سينيت» الليبية - الإيطالية، 20 يوليو 2020. (بلدي أبوسليم)

أعلن المجلس البلدي أبوسليم، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد صيانة الجسر الحديدي طريق المطار مع شركة «سينيت» الليبية - الإيطالية، وذلك بعد عديد المراسلات والتنسيق مع مصلحة الطرق والجسور.

وقال المجلس البلدي في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن مراسم التوقيع تمت بحضور وزير المواصلات بحكومة الوفاق، ورئيس مصلحة الطرق، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، وعميد بلدية أبوسليم، ورئيس لجنة البنية التحتية بالبلدية.

اقرأ أيضا «صحة الوفاق» تبحث تحسين مهارات مقدمي الخدمات الصحية بأبوسليم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

ويأتي التوقيع على العقد نظرًا للحالة الإنشائية «الحرجة» التى وصل إليها الهيكل الإنشائي للجسر الحديدي بطريق المطار، وكذلك حرصًا على سلامة المواطنين، حسب البيان الذي نوه بدور وزير المواصلات، ورئيس المصلحة.

وعبَّر البيان عن أمل المجلس البلدي أبوسليم أن يكون توقيع العقد خطوة لعودة الشركات الأجنبية والشركات المتخصصة في مجال أعمال البنية التحتية لاستكمال باقي المشاريع المتوقفة.

اجتماع بوزارة المواصلات لتوقيع عقد صيانة الجسر الحديدي طريق المطار في بلدية أبوسليم مع شركة «سينيت» الليبية - الإيطالية، 20 يوليو 2020. (بلدي أبوسليم)
اجتماع بوزارة المواصلات لتوقيع عقد صيانة الجسر الحديدي طريق المطار في بلدية أبوسليم مع شركة «سينيت» الليبية - الإيطالية، 20 يوليو 2020. (بلدي أبوسليم)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«عكس التيار» مع محمد زيدان: ليييا تضارب الأجندات ومشهد مفتوح على كل الاحتمالات
فيديو
استنفار أوروبي مغاربي لتحييد تدفق المقاتلين والمرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
مديرية أمن طرابلس تسعى لإحياء شرطة الخيالة
ليبيا
باكستان توجه إنذارا لـ«تيك توك» بسبب مضامينها «البذيئة والمبتذلة»
علوم وتكنولوجيا
«رويترز»: العاهل السعودي حالته مستقرة بعد نقله إلى المستشفى
عربى
المايونيز كلمة السر.. 50 حالة تسمم غذائي في بنغازي ووفاة إحدى الحالات
ليبيا
بالفيديو.. رونالدو يحقق إنجازا تاريخيا في فوز يوفنتوس على لاتسيو
رياضة عالمية
السعودية تعلن بدء مناسك الحج في مكة بأعداد محدودة في 29 يوليو
عربى
عضو بمركز مكافحة الأمراض يتوقع زيادة عدد حالات الوفاة والإصابة بفيروس «كورونا» ...
ليبيا
بالأرقام والتفاصيل.. 114 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في 18 بلدية بأنحاء ليبيا
ليبيا
أمل طبي جديد لمحاصرة «كورونا» مع «إس إن جي 001»
دولى
تركيا: لا نية لدينا لمواجهة مصر أو فرنسا في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نتائج جيدة لبريمديسيفير في علاج حالات كوفيد-19 الخطرة