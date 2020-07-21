بـ48 إصابة.. طرابلس تتصدر قائمة المدن الأكثر إصابة بفيروس «كورونا» خلال 24 ساعة

فحص عينات بمختبر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها. (مركز مكافحة الأمراض، سبها)

تصدرت العاصمة طرابلس قائمة المدن الأكثر إصابة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، بتسجيلها 48 إصابة جديدة ضمن 108 إصابات أعلنها، اليوم الثلاثاء، المركز الوطني لمكافحة الأمراض.



وتقاسمت 11 مدينة إلى جانب طرابلس، ثاني أعلى معدل مسجل للإصابات بفيروس «كورونا» منذ بدأ ظهوره في ليبيا في مارس الماضي، علمًا بأن الحصيلة الأكبر لإصابات الفيروس سجلتها البلاد أمس الإثنين، بواقع 114 إصابة، حسب بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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وتوزعت الإصابات الـ48 في طرابلس بين سبع حالات سجلتها الهضبة بينها حالتان لمخالطين وخمس حالات جديدة، وحالة جديدة في الدريبي، فيما سجل سوق الجمعة ثلاث حالات جديدة، إضافة إلى ست حالات في تاجوراء بينها أربع حالات مخالطة وحالتان جديدتان.



علاوة على ذلك سجل طريق السور سبع حالات جديدة، وعين زارة خمس حالات جديدة، إضافة إلى تسع حالات جديدة في طرابلس المركز، وحالتين جديدتين في السبعة، ومثلهما في وادي الربيع وخلة الفرجان وحي دمش، فيما سجلت فشلوم حالة جديدة وبالمثل في صلاح الدين.

16 إصابة في مصراتة

وجاءت مصراتة خلفًا للعاصمة طرابلس بتسجيلها 16 إصابة جديدة توزعت بواقع 12 حالة مخالطة وأربع حالات جديدة، وتقاسمت الجفرة والشاطئ المركز الثالث بسبع حالات لكل منهما، توزعت في الجفرة بواقع ثلاث حالات مخالطة وأربع حالات جديدة بينها حالة من جنسية أجنبية، فيما توزعت حالات الشاطئ بواقع ثلاث حالات مخالطة وأربع جديدة.



وسجلت جنزور والخمس حالتين مخالطتين لكل منهما، فيما سجلت غريان حالة جديدة، وفي حين سجلت صبراتة ست حالات بينها أربع جديدة واثنتان مخالطتان، سجلت زليتن نفس عدد الحالات وتقاسمت الحالات الجديدة والمخالطة التوزيع.



علاوة على ذلك، سجلت سبها ست حالات بينها حالة جديدة وخمس مخالطة، وتراغت أربع حالات بينها حالة مخالطة وثلاث جديدة، في حين سجلت بنت بيه ثلاث حالات توزعت بواقع حالتين مخالطتين وحالة جديدة.



وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن 38 حالة شفاء توزعت بواقع حالة داخل مدينة طرابلس وتسع داخل مصراتة، و26 حالة داخل سبها إلى جانب حالتين داخل مدينة زليتن، كما أحصى المركز حالة وفاة وحيدة سجلت داخل مدينة مصراتة.