رئيس فريق الرصد والاستجابة بطبرق ينفي تسجيل أي إصابة بـ«كورونا» في المدينة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 06:10 مساء
وسط مدينة طبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى رئيس فريق الرصد والاستجابة السريعة وعضو اللجنة الطبية الاستشارية في طبرق، الدكتور أحمد صالح، تسجيل أي حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة، مؤكدًا أنهم لم يسجلوا أي حالة موجبة حتى الآن.

وقال صالح في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن حالات الاشتباه «شبه يومية، وتأتي إلينا لكن كلها سالبة، ولم تؤكد أي حالة موجبة بطبرق حتى اليوم الثلاثاء»، وأن «كل ما يشاع عارٍ عن الصحة ولا أساس له».

وأضاف صالح أنهم لاحظوا تكرار نشر أخبار عن تسجيل إصابات بفيروس «كورونا» في طبرق أكثر من مرة، لكن «هذا غير صحيح بالمرة»، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاتصال بالجهات المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة.

وطالب صالح المواطنين بالمحافظة على صحتهم واتباع إرشادات اللجان الطبية الاستشارية، واللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» خصوصًا بعد تزايد عدد الإصابات المسجلة أخيرًا في ليبيا.

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