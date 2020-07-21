لافروف وشكري: لا يوجد بديل لحل الأزمة في ليبيا سوى المفاوضات

وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، والروسي, سيرغي لافروف. (أرشيفية: الإنترنت)

جدد وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، ونظيره المصري، سامح شكري، التأكيد أنه «لا يوجد بديل لحل الأزمة في ليبيا سوى المفاوضات بمشاركة جميع الأطراف الليبية بما يتماشى مع تنفيذ قرارات مؤتمر برلين، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2510»، وفق الخارجية الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن لافروف وشكري ناقشا خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على الأزمة في ليبيا.

وأضاف البيان أن الاتصال الهاتفي جرى خلاله «التركيز على أهمية (إعلان القاهرة) الصادر في 6 يونيو لتعزيز المبادئ الأساسية لعملية برلين، بهدف تنظيم حوار شامل بين الليبيين لوضع اتفاقيات بشأن تسوية ليبيا بعد الصراع على أساس توازن مصالح المناطق التاريخية الثلاث في البلاد».

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وأعلن مجلس النواب المصري، في بيان رسمي، أمس الإثنين، موافقته بإجماع نوابه، على «إرسال عناصر قتالية في مهام خارج حدود الدولة بالاتجاه الإستراتيجي الغربي للبلاد»، بهدف «الدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الإستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات».

بوغدانوف: نؤيد وقفا فوريا للقتال وبدء حوار سياسي حول ترتيبات ما بعد الصراع في ليبيا

وأكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، في مقابلة مع جريدة «الأهرام» المصرية، أن موسكو تؤيد الوقف «الفوري للأعمال القتالية وبدء حوار سياسي حول ترتيبات ما بعد الصراع في ليبيا، وتشكيل هيئات حكومية ليبية مشتركة على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وقرارات مؤتمر برلين الدولي».