السراج يوجه بإعداد خطط عاجلة لمشكلة انقطاع الكهرباء

اجتماع السراج مع مجلس الإدارة الجديد لشركة الكهرباء، 21 يوليو 2020، (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

وجه رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق فائز السراج، مجلس الإدارة الجديد للشركة العامة للكهرباء بإعداد خطط عاجلة لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، في إطار ما أبدته دول صديقة من استعداد للمساهمة في حل أزمة الكهرباء بطرق فعالة.

جاء ذلك خلال اجتماعه صباح اليوم الثلاثاء مع أعضاء المجلس، الذين أدوا في بداية الاجتماع القسم القانونية أمامه، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتناول الاجتماع الوضع الحالي للشبكة الكهربائية من حيث مستوى إنتاج الطاقة، وسبل تغطية العجز، وما تتطلبه المحطات من أعمال صيانة، وتذليل العقبات التي تواجهها الشركة في تنفيذ مشروعاتها.

وكلف السراج المجلس بتسريع وتيرة العمل في الشركة، واتخاذ التدابير اللازمة لعودة الشركات المنفذة المشاريع المتوقفة لاستكمال أعمالها.

يذكر أن الجمعية العمومية لشركة الكهرباء اعتمدت خلال اجتماعها العادي الأول الأربعاء الماضي الموازنة التقديرية للعام المالي 2020، وفق ضوابط محددة تستهدف ترشيد الإنفاق والعمل على ربط الميزانية وبنودها بالأداء الفعلي، كما اختارت خلال اجتماعها الأحد الماضي، تشكيل مجلس الإدارة الجديد.