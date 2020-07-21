السراج يوجه بإعداد خطط عاجلة لمشكلة انقطاع الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 02:04 مساء
اجتماع السراج مع مجلس الإدارة الجديد لشركة الكهرباء، 21 يوليو 2020، (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

وجه رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق فائز السراج، مجلس الإدارة الجديد للشركة العامة للكهرباء بإعداد خطط عاجلة لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، في إطار ما أبدته دول صديقة من استعداد للمساهمة في حل أزمة الكهرباء بطرق فعالة.

جاء ذلك خلال اجتماعه صباح اليوم الثلاثاء مع أعضاء المجلس، الذين أدوا في بداية الاجتماع القسم القانونية أمامه، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتناول الاجتماع الوضع الحالي للشبكة الكهربائية من حيث مستوى إنتاج الطاقة، وسبل تغطية العجز، وما تتطلبه المحطات من أعمال صيانة، وتذليل العقبات التي تواجهها الشركة في تنفيذ مشروعاتها.

وكلف السراج المجلس بتسريع وتيرة العمل في الشركة، واتخاذ التدابير اللازمة لعودة الشركات المنفذة المشاريع المتوقفة لاستكمال أعمالها.

يذكر أن الجمعية العمومية لشركة الكهرباء اعتمدت خلال اجتماعها العادي الأول الأربعاء الماضي الموازنة التقديرية للعام المالي 2020، وفق ضوابط محددة تستهدف ترشيد الإنفاق والعمل على ربط الميزانية وبنودها بالأداء الفعلي، كما اختارت خلال اجتماعها الأحد الماضي، تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«عكس التيار» مع محمد زيدان: ليييا تضارب الأجندات ومشهد مفتوح على كل الاحتمالات
فيديو
استنفار أوروبي مغاربي لتحييد تدفق المقاتلين والمرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
مديرية أمن طرابلس تسعى لإحياء شرطة الخيالة
ليبيا
باكستان توجه إنذارا لـ«تيك توك» بسبب مضامينها «البذيئة والمبتذلة»
علوم وتكنولوجيا
«رويترز»: العاهل السعودي حالته مستقرة بعد نقله إلى المستشفى
عربى
المايونيز كلمة السر.. 50 حالة تسمم غذائي في بنغازي ووفاة إحدى الحالات
ليبيا
بالفيديو.. رونالدو يحقق إنجازا تاريخيا في فوز يوفنتوس على لاتسيو
رياضة عالمية
السعودية تعلن بدء مناسك الحج في مكة بأعداد محدودة في 29 يوليو
عربى
عضو بمركز مكافحة الأمراض يتوقع زيادة عدد حالات الوفاة والإصابة بفيروس «كورونا» ...
ليبيا
بالأرقام والتفاصيل.. 114 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في 18 بلدية بأنحاء ليبيا
ليبيا
أمل طبي جديد لمحاصرة «كورونا» مع «إس إن جي 001»
دولى
تركيا: لا نية لدينا لمواجهة مصر أو فرنسا في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نتائج جيدة لبريمديسيفير في علاج حالات كوفيد-19 الخطرة