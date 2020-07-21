السراج يوجه بإعداد خطط عاجلة لمشكلة انقطاع الكهرباء

وجه رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق فائز السراج، مجلس الإدارة الجديد للشركة العامة للكهرباء بإعداد خطط عاجلة لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، في إطار ما أبدته دول صديقة من استعداد للمساهمة في حل أزمة الكهرباء بطرق فعالة.
جاء ذلك خلال اجتماعه صباح اليوم الثلاثاء مع أعضاء المجلس، الذين أدوا في بداية الاجتماع القسم القانونية أمامه، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وتناول الاجتماع الوضع الحالي للشبكة الكهربائية من حيث مستوى إنتاج الطاقة، وسبل تغطية العجز، وما تتطلبه المحطات من أعمال صيانة، وتذليل العقبات التي تواجهها الشركة في تنفيذ مشروعاتها.
وكلف السراج المجلس بتسريع وتيرة العمل في الشركة، واتخاذ التدابير اللازمة لعودة الشركات المنفذة المشاريع المتوقفة لاستكمال أعمالها.
يذكر أن الجمعية العمومية لشركة الكهرباء اعتمدت خلال اجتماعها العادي الأول الأربعاء الماضي الموازنة التقديرية للعام المالي 2020، وفق ضوابط محددة تستهدف ترشيد الإنفاق والعمل على ربط الميزانية وبنودها بالأداء الفعلي، كما اختارت خلال اجتماعها الأحد الماضي، تشكيل مجلس الإدارة الجديد.