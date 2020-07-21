إحباط محاولة هجرة غير شرعية في زليتن

أحبطت قوات الأمن في زليتن محاولة هجرة غير شرعية عبر ساحل المدينة.
ووردت معلومات إلى وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زليتن بشأن عملية لنقل المهاجرين إلى زليتن؛ قبيل انطلاقهم بمركب من ساحل المدينة، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.
وعلى أثر ذلك، أعطي الإذن للوحدة من أجل القبض على المتورطين في هذه العملية، حيث تم إيقاف السيارة المخصصة لنقل المهاجرين وعددهم 21 شخصا من جنسيات مختلفة، وذلك بعدما حاول السائق الفرار بها.
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واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وفتحت النيابة العامة تحقيقا في الواقعة، كما تم تسليم المهاجرين إلى مركز إيواء الهجرة غير الشرعية زليتن، التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
يذكر أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق أصدر قرارا بتشكيل غرفة أمنية مشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطار تنفيذ الخطة الأمنية رقم 1 لسنة 2020، الموضوعة من الإدارة العامة لأمن السواحل.