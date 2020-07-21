إحباط محاولة هجرة غير شرعية في زليتن

المهاجرون الذين تم إيقافهم في محاولة الهجرة بمدينة زليتن، 22 يوليو 2020، (داخلية الوفاق)

أحبطت قوات الأمن في زليتن محاولة هجرة غير شرعية عبر ساحل المدينة.

ووردت معلومات إلى وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زليتن بشأن عملية لنقل المهاجرين إلى زليتن؛ قبيل انطلاقهم بمركب من ساحل المدينة، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وعلى أثر ذلك، أعطي الإذن للوحدة من أجل القبض على المتورطين في هذه العملية، حيث تم إيقاف السيارة المخصصة لنقل المهاجرين وعددهم 21 شخصا من جنسيات مختلفة، وذلك بعدما حاول السائق الفرار بها.

اقرأ أيضا: باشاغا يناقش مع وزير الداخلية المالطي التعاون في مكافحة الهجرة

واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وفتحت النيابة العامة تحقيقا في الواقعة، كما تم تسليم المهاجرين إلى مركز إيواء الهجرة غير الشرعية زليتن، التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

يذكر أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق أصدر قرارا بتشكيل غرفة أمنية مشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطار تنفيذ الخطة الأمنية رقم 1 لسنة 2020، الموضوعة من الإدارة العامة لأمن السواحل.