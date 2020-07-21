أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة في المناطق الساحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 11:27 صباحا
حالة الطقس المتوقعة اليوم لثلاثاء (21 يوليو)، (بوابة الوسط)

يستمر اعتدال الطقس نسبيا على مناطق الشمال، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، في حين تستمر الأجواء الحارة في باقي المناطق.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة من المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 27 و42 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و34 درجة مئوية، وتصل إلى 36 درجة مئوية على أبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و38 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و42 درجة مئوية، وبين 35 و36 درجة مئوية على الحمادة ومناطق الجفرة.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و40 درجة مئوية.

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