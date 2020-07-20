وصول 79 مواطنا من العالقين بتونس عبر مطار بنينا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يوليو 2020, 10:53 مساء
فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لمكافحة جائحة كورونا بنغازى, 20 يوليو 2020. (صفحة الغرفة على فيسبوك)

وصلت فجر اليوم الإثنين، إلى بنغازي عبر مطار بنينا الدولي، رحلة قادمة من تونس على متنها 79 راكبًا، خاصة بالمواطنين العالقين بالخارج.

وبحسب الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة «كورونا» في بنغازي، قام فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابع للغرفة، باستكمال كافة الإجراءات الصحية المتعلقة بالرصد والتقصي وإجراءات الحجر الصحي المنزلي، وتوزيع نشرة توعوية عن الحجر الصحي المنزلي.

وأوضح البيان أنه تم إجراء التحاليل الطبية عن طريق الفريق التابع لمعمل «كوفيد - 19» بمركز بنغازي، بعد استيفاء إجراءاتهم من مكتب الرقابة الصحية الدولية والجهات المختصة بمنفذ مطار بنينا الدولي.

 

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