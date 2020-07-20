لجنة مجابهة «كورونا» ببني وليد تستعرض خطة الوقاية من الفيروس

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 20 يوليو 2020, 09:40 مساء
اجتماع لجنة مجابهة كورونا وبلدية بني وليد ومسؤولي القطاع الصحي. (الإنترنت)

استعرضت لجنة مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مدينة بني وليد، أمام المجلس البلدي خطتها الخاصة بالوقاية والحد من انتشار الفيروس في البلدية، والمشاكل والعراقيل التي تواجه عملها.

وقال مدير المكتب الإعلامي ببلدية بني وليد، عبدالمنعم الساعدي، إن لجنة متابعة الصحة بالمجلس البلدي، ناقشت مع اللجنة وعدد من أعضاء المجلس ومدير إدارة الخدمات الصحية، ومدير مستشفى بني وليد العام، ومدير مكتب الرعاية الصحية، آخر مستجدات جائحة فيروس «كورونا المستجد».

وذكر الساعدي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أن لجنة مجابهة فيروس «كورونا المستجد» في البلدية استعرضت خلال الاجتماع خطتها للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد – 19)، إضافة إلى معرفة عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» والوضع الوبائي داخل البلدية.

وأضاف الساعدي أن إدارة الخدمات الصحية وإدارة مستشفى بني وليد العام، استعرضتا كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل في عدد من المراكز الصحية والقطاع الصحي بالمدينة بصفة عامة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، رصد حالة جديدة مصابة بفيروس «كورونا المستجد» في مدينة بني وليد.

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