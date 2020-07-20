«إفتاء» الوفاق والموقتة تعلنان عيد الأضحى الجمعة 31 يوليو

ساحة المسجد الحرام بمكة، 23 يونيو 2020 (فرانس برس)

أعلنت دار الإفتاء التابعة لحكومة الوفاق، ولجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الموقتة، أن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر ذي القعدة للعام 1441 هجري، وبناء عليه سيكون عيد الأضحى، يوم الجمعة بعد المقبل، الموافق، 31 يوليو الحالي.

وبحسب بيان للجنة اليوم، فإن بعد غدٍ الأربعاء، هو الأول من شهر ذي الحجة للعام 1441 هجري.

السعودية ومصر تعلنان وقفة عرفات 30 يوليو وعيد الأضحى الجمعة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السعودية ومصر، تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة بعد استطلاعه، ما يعني أن غدًا هو المكمل للشهر بهما، ويوم الجمعة بعد المقبل أول أيام عيد الأضحى.