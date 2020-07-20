إيطاليا تدعم منظمتين أمميتين لتنفيذ خطة مشتركة بشأن المهاجرين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يوليو 2020, 08:59 مساء
مقر وزارة الخارجية الإيطالية، قصر فارنيزينا في روما. (آكي)

أكدت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الإثنين، دعمها للمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تنفيذ خطتهما المشتركة بشأن المهاجرين في ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إن الخطة المشتركة «وُضعت بناء على طلب إيطالي من أجل المساهمة في تحقيق الاستقرار في البلاد ومكافحة الإتجار بالبشر».

وأشارت إلى أنه «بفضل التمويل من الخارجية الإيطالية، ستتمكن المنظمتان من العمل في جميع مناطق البلاد من خلال مبادرات المساعدة وتحقيق الاستقرار والتعايش السلمي بين المجتمعات المحلية والمهاجرين واللاجئين والنازحين».

ونوهت وزارة الخارجية الإيطالية إلى أنه سيتم أيضًا تنظيم أنشطة تدريبية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي «للمسؤولين الليبيين المسؤولين عن إدارة تدفقات الهجرة ومرافق الاحتجاز».

وأضافت أن هذه العملية تعزز التزام وزارة الخارجية الإيطالية «المُتكامل لتحقيق الاستقرار في ليبيا، باعتباره أولوية قصوى للسياسة الخارجية الإيطالية كعامل ذي أهمية أساسية لأمن بلدنا».

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