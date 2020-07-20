مصارف ترهونة تشرع في توزيع السيولة النقدية على المواطنين

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 20 يوليو 2020, 08:41 مساء
أحد المواطنين أثناء صرف السيولة النقدية في أحد مصارف ترهونة. (الإنترنت)

قال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس التسييري لبلدية ترهونة، أحمد الشامس، إن المصارف التجارية العاملة بالمدينة شرعت في توزيع السيولة النقدية على المواطنين ممن لديهم حسابات جارية.

وأضاف الشامس لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أن كافة المصارف حددت سقف السحب النقدي لكل شخص لديه حساب جارٍ بقيمة ألف دينار فقط.

وذكر الشامس أن عملية التوزيع جرت بشكل مرن، وبتأمين من مديرية الأمن في المنطقة واتباع الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس «كورونا المستجد».

يشار إلى أن مصارف ترهونة كانت تعاني نقصًا في السيولة النقدية منذ عدة أشهر، ويوجد في المدينة 7 فروع لمصارف: مصرف الجمهورية فرع ترهونة ومصرف الجمهورية فرع سيدي الصيد، ومصرف الجمهورية فرع سوق الأحد، ومصرف الجمهورية الداوون ومصرف الجمهورية فرع ترغلات ومصرف التجاري الوطني ومصرف شمال أفريقيا.

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