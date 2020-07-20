وزير الدفاع التركي يدعو إلى «قطع المساعدات» عن قوات القيادة العامة

أكار متوسطا وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، ووزير داخلية مالطا بايرون كاميليري، أنقرة، 20 يوليو 2020 (الأناضول).

دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى «قطع المساعدات» الداعمة لقوات القيادة العامة التي يقودها المشير خليفة حفتر.

واعتبر أكار أن حفتر «يعيق جهود إرساء السلام ووحدة الأراضي الليبية»، وذلك في مؤتمر صحفي عقب لقاء ثلاثي أجراه أكار، الإثنين، مع كل من وزير داخلية حكومة الوفاق الليبي فتحي باشاغا، ووزير الداخلية المالطي بايرون كاميليري، بالعاصمة التركية أنقرة، وفق وكالة «الأناضول» التركية.

مكاسب كبيرة جدًّا

ووصف الوزير التركي اللقاء بضيفيه الليبي والمالطي بأنه كان «إيجابيًّا وبنّاء ومثمرًا للغاية». وقال: «المساهمات التي ستقدمها بلاده من أجل إحلال السلام والاستقرار في المتوسط، ستكون نموذجًا مهمًّا للمنطقة والعالم خلال الفترة المقبلة».

وواصل أكار بالقول إن تلك الإسهامات «المهمة في السلام والأمن والاستقرار، من خلال منع التهريب والهجرة غير النظامية في البحر الأبيض المتوسط، ستوفر مكاسب كبيرة جدًّا للمنطقة».

اقرأ أيضًا: باشاغا يشارك في اجتماع ثلاثي مع وزيري دفاع تركيا وداخلية مالطا

وأشار إلى «استمرار أنشطة بلاده في ليبيا ضمن إطار الأعمال المنجزة مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًّا». وأردف: «أنشطتنا في مجال التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية مستمرة، ونواصل أعمالنا وعلاقاتنا وفق مفهوم ليبيا لليبيين».