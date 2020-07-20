مغادرة تونسيين عالقين في ليبيا إلى بلادهم عبر معبر رأس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يوليو 2020, 06:20 مساء
العالقون التونسيون أثناء مغادرتهم من رأس اجدير. (المكتب الإعلامي لمديرية أمن منفذ رأس جدير)

أعلن المكتب الإعلامي لمديرية أمن منفذ رأس اجدير، اليوم الإثنين، بدء عودة عدد من  العالقين التونسيين إلى بلادهم عن طريق المنفذ البري وفق الإجراءات القانونية المطلوبة، وذلك بعد تأخر عودتهم بسبب القيود التي فرضتها عالميًّا جائحة فيروس «كورونا».

وأكد المكتب الإعلامي، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن مغادرة التونسيين جاءت «بعد اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية من الجهات المختصة بمنفذ رأس اجدير البري، وبحضور سيف الدين بن فتحي ممثل عن القنصلية التونسية في ليبيا»

وقال المكتب الإعلامي إن مدير أمن منفذ رأس اجدير البري، العقيد أبوالربيع مخلوف؛ أصدر تعليماته بضرورة التعامل مع الأخوة التونسيين بالود والأخوة وتوفير كل متطلباتهم المشروعة، مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الأمنية الصارمة.

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