«أوقاف الموقتة» تبحث التعديات على أراضي الوقف والأحباس بطبرق والجغبوب

اجتماع رئيس هيئة الأوقاف بالحكومة الموقتة مع مسؤولي بلدية طبرق. (الإنترنت)

زار رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الموقتة عمر سعد الحداد، اليوم الإثنين، بلدية طبرق للاطلاع على بعض المشاكل التي تعترض عمل المساجد بالمدينة، بالإضافة للتعديات على أراضي الوقف والأحباس في البلدية.

وقال المكتب الإعلامي لمكتب هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطبرق إن زيارة رئيس الهيئة، عمر سعد الحداد لبلدية طبرق «تأتي في إطار متابعة عمل مكتب الأوقاف بطبرق ومتابعة شؤون المساجد بالمنطقة ومعرفة العراقيل التي تواجه عمل اللجان الإدارية للمساجد ببلدية طبرق».

وأضاف المكتب الإعلامي أن الزيارة جرى خلالها الاجتماع مع مسؤولي مكتب الأوقاف ورئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق؛ وذلك لمناقشة «موضوع التعديات على أراضي الوقف والأحباس بمدينة طبرق وواحة الجغبوب».

وحضر الاجتماع الذي عقد ببلدية طبرق مديرو إدارة القرآن الكريم والسنة النبوية والمتابعة بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الموقتة، ومدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بطبرق وأعضاء المجلس التسييري للبلدية.