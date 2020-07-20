إغلاق عدد من المطاعم في طبرق لمخالفتها الشروط الصحية

رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق أثناء جولته على عدد من المطاعم. (صفحة البلدية على فيسبوك)

أغلق رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، صباح اليوم الإثنين، عددًا من المطاعم بمدينة طبرق وذلك لمخالفتها الشروط الصحية.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق إن المطاعم مخالفة للشروط الصحية من حيث النظافة العامة والشهادات الصحية، مشيرًا إلى ورود بلاغات من مواطنين تفيد بوجود عمال أجنبية بالمطاعم لا تحمل شهادات صحية معتمدة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية، رفقة عضو المجلس هاشم أمصادف، «تأكدا من البلاغ وزارا المكان المخالف وقاما بإغلاقه وإحالة العمالة لمكتب الهجرة غير الشرعية بطبرق».

وذكر المكتب الإعلامي أن بوالخطابية أكد إقفال كافة المقاهي والمطاعم التي تخالف شروط الصحة، ومن يثبت أن عماله لا يمتلكون شهادات صحية سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.

رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق أثناء جولته على عدد من المطاعم. (صفحة البلدية على فيسبوك)