إغلاق عدد من المطاعم في طبرق لمخالفتها الشروط الصحية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 20 يوليو 2020, 05:54 مساء
رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق أثناء جولته على عدد من المطاعم. (صفحة البلدية على فيسبوك)

أغلق رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، صباح اليوم الإثنين، عددًا من المطاعم بمدينة طبرق وذلك لمخالفتها الشروط الصحية.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق إن المطاعم مخالفة للشروط الصحية من حيث النظافة العامة والشهادات الصحية، مشيرًا إلى ورود بلاغات من مواطنين تفيد بوجود عمال أجنبية بالمطاعم لا تحمل شهادات صحية معتمدة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية، رفقة عضو المجلس هاشم أمصادف، «تأكدا من البلاغ وزارا المكان المخالف وقاما بإغلاقه وإحالة العمالة لمكتب الهجرة غير الشرعية بطبرق».

وذكر المكتب الإعلامي أن بوالخطابية أكد إقفال كافة المقاهي والمطاعم التي تخالف شروط الصحة، ومن يثبت أن عماله لا يمتلكون شهادات صحية سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.

رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق أثناء جولته على عدد من المطاعم. (صفحة البلدية على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعلن بدء مناسك الحج في مكة بأعداد محدودة في 29 يوليو
عربى
عضو بمركز مكافحة الأمراض يتوقع زيادة عدد حالات الوفاة والإصابة بفيروس «كورونا» ...
ليبيا
أمل طبي جديد لمحاصرة «كورونا» مع «إس إن جي 001»
دولى
«مالية الوفاق»: تفعيل نظام جديد لمراقبة الواردات
ليبيا
غدا.. محكمة سودانية خاصة تحاكم البشير على «انقلاب 1989»
عربى
فنان صيني يغلق فمه بالمشابك 30 يوما للاحتجاج
ثقافة وفن
خلافات حادة في القمة الأوروبية.. وماكرون «يضرب بيده على الطاولة»
دولى
تركيا: لا نية لدينا لمواجهة مصر أو فرنسا في ليبيا
ليبيا
الرئيس الجزائري يعلق على «تسليح القبائل» وموقف الأطراف الدولية من الأزمة الليبية
ليبيا
انطلاق أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف المريخ
عربى
ترامب يصر على أن فيروس «كورونا» «سيزول» عاجلا أم آجلا
دولى
«الوطني لمكافحة الأمراض» يناشد المتعافين من «كورونا» التبرع بالبلازما لمساعدة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مكافحة الأمراض» يوضح شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من «كورونا»