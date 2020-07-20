وفود من المناطق الغربية في بني وليد لمناقشة الأوضاع التي تمر بها ليبيا

اجتماع لجنة المتابعة المنبثقة من اللقاء التشاوري في بني وليد. (بوابة الوسط)

انطلقت في مدينة بني وليد، اليوم الإثنين، أعمال لجنة المتابعة المنبثقة من اللقاء التشاوري بني وليد، بحضور عدد كبير من المدن والقبائل الغربية والجنوبية لبحث الأوضاع التي تمر بها ليبيا.

وحضر اللقاء وفود من مدن: الخمس والزاوية والعجيلات والزنتان ونالوت وعدد من مدن جبل نفوسة.

وتطرق الحضور في الجلسة الافتتاحية إلى رفض كافة التدخلات في الشؤون الليبية والدعوة للم الشمل وتوحيد صف الليبيين.

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وقال المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة في بيان، أمس الأحد، إن الاجتماع سيبحث اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الوضع الراهن، لـ«حقن دماء الأخوة ونزع فتيل الحرب وحقن دماء شبابنا»، وأن يعيدوا أمر الليبيين لليبيين أنفسهم.

كما يستهدف الاجتماع العمل على الحل «الليبي ـ الليبي» بكل جدية، ليتحول الصراع المسلح على السلطة إلى تنافس سلمي يجنب الوطن شبح التقسيم، و«ذل الوصاية الأجنبية على مقدرات وقوت عموم الليبيين» وفق البيان.