وزارة الحكم المحلي والسفارة الإيطالية تقيمان المرحلة الثانية لـ«جسر التضامن»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يوليو 2020, 04:24 مساء
اجتماع وزارة الحكم المحلي والسفارة الإيطالية. (وزارة الحكم المحلي)

عقدت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع السفارة الإيطالية في ليبيا خُصِّص لتقييم المرحلة الثانية من برنامج «جسر التضامن» الذي أطلقته الحكومة الإيطالية قبل أكثر من عامين.

ودشنت الحكومة الإيطالية برنامج «جسر التضامن» مطلع العام 2018، وتستهدف من خلاله تقديم الدعم إلى المناطق المتضررة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ويشرف على تنفيذه السفارة الإيطالية في ليبيا.

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماع اليوم يأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الوزارة والسفارة الإيطالية.

وشارك في الاجتماع من الجانب الإيطالي، مستشار السفارة، نيكولو باتروني، ومدير برنامج الانتعاش والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا، أرمينيو ساكو. ومن وزارة الحكم المحلي كل من مستشار الوزير عبدالمجيد أبوغرارة، ومدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات صلاح فطح، ومديرة مكتب التعاون الدولي والفني ميساء الرجيبي، ومسؤول الملف الإيطالي بالوزارة عادل الصيد، ومحيى الدين عريبي من إدارة المحافظات والبلديات بالوزارة.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع جرى خلاله «تقييم ومتابعة بعض المواضيع التي تخص المشاريع، لاسيما برنامج جسر التضامن، المرحلة الثانية، وبرنامج الانتعاش والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الذي يقدم الدعم للبلديات».

وأضافت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق أن الطرفين اتفقا «على تواصل التنسيق والتشاور وفتح آفاق جديدة لدعم قدرات البلديات من أجل تحسين تقديم الخدمات للبلديات والمواطن».

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