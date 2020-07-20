«مالية الوفاق»: تفعيل نظام جديد لمراقبة الواردات

شعار وزارة المالية في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق أن مصلحة الجمارك بصدد تفعيل منظومة «ECTN» لإدارة ومراقبة عمليات الشحن إلى دولة ليبيا.

ويعد النظام فعالا في إحكام الرقابة على الواردات، ويطبق في العديد من دول العالم، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ويقوم النظام بتعقب ومتابعة البضائع المستوردة إلكترونيا لتوفير المعلومة المسبقة عنها سواء النوع أو الكمية أو مصدر البضائع، لمكافحة التزوير في المستندات المرفقة بالإقرار الجمركي.

أهداف النظام

ويسهم في ضبط السموم والبضائع الممنوعة أو المحظورة، التي تستخدم ضد أمن المواطن والدولة، بما يحقق رقابة جمركية فعالة.

كما يهدف النظام إلى مكافحة الفساد وتزوير مستندات الاستيراد، وتعزيز الدخل ودعم الموازنة العامة، كما يسمح للحكومة بمعرفة حالة ومحتويات جميع البضائع المستوردة، ويعزز الرقابة والشفافية.