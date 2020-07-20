غلق مطعم ببنغازي تسبب في حالات تسمم

أحد أفراد مركز الرقابة على الأغذية خلال التفتيش على المطعم، 20 يوليو 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

قرر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية غلق مطعم في بنغازي، بعد تلقي غرفة عمليات الحرس البلدي بالمدينة بلاغات بوجود حالات تسمم لمواطنين تناولوا وجبات سريعة من هذا المطعم.

وفور تلقي البلاغات، توجه أفراد المركز رفقة رجال الحرس البلدي إلى المطعم، حيث اتضح أن حالة النظافة به غير جيدة، إضافة إلى تأثر سقف مكان إعداد الطعام بالرطوبة، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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ووجد رجال المركز الأواني والمعدات المستخدمة داخل المطعم غير صالحة للاستعمال، إضافة إلى أن الشبابيك داخل مكان إعداد الطعام غير مزودة بالسلك المعدني المانع دخول الحشرات.

بيض فاسد وحشرات

كما بدت علامات الفساد على بيض داخل المطعم، الذي يفتقر إلى وجود شفاط، مما يمنع تجديد الهواء، كما لوحظت حشرات حية في المكان.

ولاحظ المفتشون آثار بقايا سجائر؛ مما يدل أن العاملين يدخنون داخل المطعم خلال العمل، إضافة إلى استخدام «المايونير» محلي الصنع، وهو من الممنوعات، وقد اتخذت باقي الإجراءات الرقابية مع جهات الضبطية.

معاينة ثلاجة المطعم

إحدى المعدات المستخدمة في المطعم