«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية تصل سرعتها يوم الغد إلى 25 عقدة على ساحل درنة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب.

- الرياح بحرية سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه بين 0.25 و0.75 متر.

- درجة الحرارة 27 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق

- السماء قليلة السحب.

- الرياح بحرية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على ساحل درنة.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 متر ومترين.

- درجة الحرارة 27 درجة مئوية، والرؤية جيدة.