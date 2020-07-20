وضع آلية جديدة لتوزيع الوقود في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يوليو 2020, 09:44 صباحا
اجتماع عميد المجلس البلدي سبها مع مديري المصارف في البلدية، 18 يوليو 2020، (بلدية سبها)

أعلنت بلدية سبها وضع آلية جديدة لتوزيع الوقود، إضافة إلى تحديد سقف لسحب السيولة النقدية.

جاء ذلك خلال اجتماع عميد المجلس البلدي سبها، الشاوش عبدالسلام غربال، مع مديري فروع المصارف المختلفة في سبها، أمس الأحد، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتناول الاجتماع سبل توفير الاحتياجات لعمل المصارف كالوقود وتوفير الأمن؛ بما يساعد على تقديم خدماتها إلى المواطنين ولو جزئيا، وذلك قبيل عيد الأضحى.

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واستمع المجتمعون إلى شرح من رئيس لجنة إدارة أزمة كورونا في البلدية عن آخر تطورات الوضع المتعلقة بالوباء، وسبل مواجهته والمعوقات التي يجب التغلب عليها في سبيل ذلك.

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