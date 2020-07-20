تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب «كورونا» بمركز بنغازي الطبي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يوليو 2020, 12:05 صباحا
مركز بنغازي الطبي (فيسبوك).

أعلن مدير برج الأمل بمركز بنغازي الطبي، الدكتور فادي فرطاس، الأحد، تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وذكر فرطاس أن الحالة الأولى لـ«سيدة مسنة تبلغ من العمر 74 سنة محولة من مدينة سبها كحالة جلطة نزيفية في الدماغ، وتم دخولها إلى عناية برج الأمل وتوفيت فور دخولها حيث إنها وصلت في حالة حرجة جداً نتيجة وضعها الصحي الحرج ومسافة السفر الكبيرة من سبها إلى بنغازي»، وفق ما نشرته صفحة مركز بنغازي الطبي على موقع «فيسبوك».

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وأوضح أنه «عند إجراء تحليل فحص فيروس كورونا تبين أنه موجب (مصابة بكوفيد19)».

أما الحالة الثانية، فكانت لـ«رجل مسن من بنغازي يبلغ من العمر 77 عاما تم تحويله من مصحة خاصة في بنغازي يوم أمس السبت كحالة أعراض في الجهاز التنفسي ودهشة من الدرجة الرابعة، بالإضافة إلى قصور في نسبة تشبع الدم بالأكسجين وتم دخوله إلى العناية الفائقة ببرج الأمل، وتوفي اليوم الأحد وتم إجراء تحليل فيروس كورونا له ليتبين أنه موجب».

وأعلن المركز، الخميس الماضي، تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، إلى جانب تسجيل حالة إصابة جديدة بالفيروس.

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