وصول أكثر من 28 ألف اختبار «كورونا» وأجهزة طبية إلى مطار مصراتة

شحنة الإمدادات الطبية التي وصلت إلى مطار مصراتة. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، وصول أكثر من 28 ألف اختبار وأجهزة طبية متعلقة بالتأهب والاستجابة لفيروس «كورونا المستجد»، على متن طائرتين إلى مطار مصراتة الدولي قادمتين عبر مطار «شيفول» بالعاصمة الهولندية امستردام.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الشحنة الأولى تحوي 28 ألفًا و800 اختبار (SARS COV2) المستخدم لتشخيص الحالات التي تعاني أعراضًا تتوافق مع فيروس «كورونا المستجد». وأضافت أن الشحنة الثانية تحتوي على «خمسة أجهزة طرد مركزي Mini centrifuges ومرشحات filter tips».

وقال مدير مكتب الوكيل العام لوزارة الصحة، محمود بن محمود، إن هذه الشحنة سيتم تسليمها إلى مركز بحوث التقنيات الحيوية بمدينة طرابلس، لرفع طاقة العمل بمختبر المركز الذي يعمل يوميًّا على استقبال عينات حالات الاشتباه بفيروس «كورونا المستجد».