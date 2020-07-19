ندوة حول الدعم التقني لمواجهة «كورونا» في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 19 يوليو 2020, 08:46 مساء
الندوة العلمية حول الدعم التقني لمواجهة كورونا في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أُقيمت في مدينة سبها، اليوم الأحد، ندوة علمية تحت عنوان «الدعم التقني لمواجهة جائحة كورونا» برعاية الجامعة الأسمرية فرع سبها، والمدرسة العليا «فجر العلوم» بفرنسا.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للندوة، الدكتور نصر مسعود، لـ«بوابة الوسط» إنهم يسعون من خلال الندوة إلى معالجة مواضيع متعددة تتعلق بجائحة «كورونا»، وإعطاء نظرة شاملة للمختصين والمسؤولين حول تطور هذا الفيروس والتدابير الناجعة لمقاومته في أكثر من دولة من دول العالم.

يشار إلى أن جامعة سبها نظمت خلال الفترة الماضية مؤتمرًا علميًّا افتراضيًّا بعنوان: «جائحة كورونا وآثارها على الاقتصاد والسياسة».

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