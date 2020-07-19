هيئة التعرف على المفقودين تنتشل جثة متفحمة في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يوليو 2020, 07:18 مساء
انتشال جثة متفحمة بأحد المنازل في منطقة عين زارة (الرعايبية), 19 يوليو 2020. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين).

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، انتشال جثة متفحمة بأحد المنازل في منطقة عين زارة (الرعايبية).

وبحسب بيان للهيئة اليوم، فقد ورد بلاغ بوجود جثة متفحمة بأحد المنازل في عين زارة (الرعايبية)، إذ قام فريق من إدارة البحث عن الرفات التابع للهيئة، اليوم الأحد، بالتوجه إلى المكان المذكور وتم انتشال الجثة.

باشاغا يدرس توحيد جهود «الداخلية» في البحث عن المقابر الجماعية

والثلاثاء الماضي، بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، جهود وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها في البحث عن المقابر الجماعية التي تم اكتشافها أخيرًا جنوب العاصمة طرابلس ومدينة ترهونة.

وتطرق الاجتماع الذي عُقد بديوان وزارة الداخلية، إلى سبل توحيد الجهود بين مكونات الوزارة المعنية بالخصوص.

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