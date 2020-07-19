«الوطني لمكافحة الأمراض» يناشد المتعافين من «كورونا» التبرع بالبلازما لمساعدة المرضى

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يوليو 2020, 04:34 مساء
المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

ناشد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، المرضى المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) المبادرة بالتبرع بالبلازما لمساعدة المرضى المحتاجين للبلازما المناعية.

وأوضح المركز، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن البلازما المناعية تستخلص من دم المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وتتكون «من أجسام مضادة للفيروس تدعم جهاز المناعة لدى المصاب وتساعد في تعافيه».

وقال المركز: «يمكن للمتبرع التبرع ببلازما الدم 3 مرات في الشهر الواحد»، مشيرًا إلى أنه «يتم علاج شخصين اثنين من بلازما دم متعافى واحد»، لكن «سرعة استجابة المرضى لبلازما المتعافين تحتلف».

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في ليبيا نحو 1791 إصابة، بينها 1358 حالة نشطة، و385 حالة شفاء، و48 حالة وفاة، وفق المركز.

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