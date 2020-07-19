مجلس أعيان بلدية مصراتة: «الوفاق» وحدها تمثل ليبيا وشعبها والقبيلة مظلة اجتماعية فقط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يوليو 2020, 04:16 مساء
شعار مجلس أعيان بلدية مصراتة. (الإنترنت)

أعلن مجلس أعيان بلدية مصراتة رفضه زيارة وفد من شيوخ وقبائل ليبيا لمصر، معتبرًا أن «هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم»، وقال المجلس في بيان صدر اليوم الأحد، إن «حكومة الوفاق الوطني هي التي تمثل ليبيا وشعبها»، وطالبوها بمخاطبة النائب العام لاستصدار أمر قبض على أعضاء الوفد.

وأكد المجلس، في بيان صدر اليوم الأحد، أن «ثروات ليبيا ملك لليبيين دون سواهم، وهم وحدهم مَن يقرر كيفية التصرف فيها حسب الدستور الليبي الذي يقره الليبيون»، معتبرًا أن «القبيلة في ليبيا مظلة اجتماعية فقط لا شأن لها بالسياسة لا في الماضي أو الحاضر أو المستقبل».

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وقال: «من يمثل ليبيا وشعبها هي حكومة الوفاق والأجسام المنبثقة من اتفاق الصخيرات المعترف به دوليًّا»، مشددًا على«وحدة التراب الليبي وحرية ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها».

وأشار المجلس إلى رفضه «التدخل السلبي في شؤوننا بأي ذريعة كانت»، مطالبين حكومة الوفاق بأن تخطاب النائب العام لاستصدار أمر قبض، وجلب كل فرد من أعضاء الوفد الذي التقى السيسي، الخميس الماضي.

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