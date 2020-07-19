«الرئاسي» يعلن اعتماد مجلس إدارة جديد للشركة العامة للكهرباء

السراج خلال اجتماعه مع الجمعية العمومية لشركة الكهرباء. (الإنترنت)

أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.



وعقدت الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء صباح اليوم اجتماعها العادي الثاني للعام 2020 برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج رئيس الجمعية العمومية، وبحضور أعضاء الجمعية.



وقررت الجمعية العمومية في اجتماعها إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ويتكون المجلس الجديد من:

عبدالسلام سليمان الأنصاري.

وئام فتحي العبدلي.

رضوان خليل محمد.

مجدي محمد سليمان الفيتوري.

عبدالحكيم فرج محمد الفرجاني.

البشير المنير الطاهر.

محمد عاشور محمد الشريف.



وكانت الجمعية العمومية اعتمدت في اجتماعها العادي الأول لسنة 2020 المعايير اللازمة وآلية اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

السراج خلال اجتماعه مع الجمعية العمومية لشركة الكهرباء. (الإنترنت)