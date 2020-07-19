سبها تسجل أعلى معدل شفاء من الإصابة بـ«كورونا» في يوم واحد

مركز العزل الصحي في سبها. (بوابة الوسط)

أعلن فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها، اليوم الأحد، تسجيل أعلى نسبة شفاء من فيروس كورونا في يوم واحد بمعدل 26 حالة شفاء.



وأكد فرع المركز ارتفاع العدد الكلي لحالات الشفاء المسجلة لديه إلى 167 حالة شفاء، وذلك حسب صفحة الفرع على موقع «فيسبوك».

ومع تسجيل 87 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس السبت، وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة إلى 1791 إصابة، بينها 1358 حالة نشطة، و385 حالة شفاء، و48 حالة وفاة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان حمل الرقم «133» إنه تسلم 936 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، ليتبين سلبية 849 عينة بينها خمس حالات شفاء، وإيجابية 87 عينة موزعة بواقع 53 حالة جديدة و34 حالة مخالطين، إلى جانب تسجيل حالة وفاة وحيدة.