سبها تسجل أعلى معدل شفاء من الإصابة بـ«كورونا» في يوم واحد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يوليو 2020, 03:01 مساء
مركز العزل الصحي في سبها. (بوابة الوسط)

أعلن فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها، اليوم الأحد، تسجيل أعلى نسبة شفاء من فيروس كورونا في يوم واحد بمعدل 26 حالة شفاء.

وأكد فرع المركز ارتفاع العدد الكلي لحالات الشفاء المسجلة لديه إلى 167 حالة شفاء، وذلك حسب صفحة الفرع على موقع «فيسبوك».

ومع تسجيل 87 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس السبت، وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة إلى 1791 إصابة، بينها 1358 حالة نشطة، و385 حالة شفاء، و48 حالة وفاة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان حمل الرقم «133» إنه تسلم 936 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، ليتبين سلبية 849 عينة بينها خمس حالات شفاء، وإيجابية 87 عينة موزعة بواقع 53 حالة جديدة و34 حالة مخالطين، إلى جانب تسجيل حالة وفاة وحيدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعلن بدء مناسك الحج في مكة بأعداد محدودة في 29 يوليو
عربى
عضو بمركز مكافحة الأمراض يتوقع زيادة عدد حالات الوفاة والإصابة بفيروس «كورونا» ...
ليبيا
أمل طبي جديد لمحاصرة «كورونا» مع «إس إن جي 001»
دولى
«مالية الوفاق»: تفعيل نظام جديد لمراقبة الواردات
ليبيا
غدا.. محكمة سودانية خاصة تحاكم البشير على «انقلاب 1989»
عربى
فنان صيني يغلق فمه بالمشابك 30 يوما للاحتجاج
ثقافة وفن
خلافات حادة في القمة الأوروبية.. وماكرون «يضرب بيده على الطاولة»
دولى
تركيا: لا نية لدينا لمواجهة مصر أو فرنسا في ليبيا
ليبيا
الرئيس الجزائري يعلق على «تسليح القبائل» وموقف الأطراف الدولية من الأزمة الليبية
ليبيا
انطلاق أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف المريخ
عربى
ترامب يصر على أن فيروس «كورونا» «سيزول» عاجلا أم آجلا
دولى
«الوطني لمكافحة الأمراض» يناشد المتعافين من «كورونا» التبرع بالبلازما لمساعدة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مكافحة الأمراض» يوضح شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من «كورونا»