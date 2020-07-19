اعتماد نقطة كشف أولي على «كورونا» في أبوقرين

شعار بلدية مصراتة,. (الإنترنت)

قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، اليوم الأحد، اعتماد نقطة كشف أولي على فيروس «كورونا» بالفرع البلدي أبوقرين، على أن تتولى النقطة تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتوجيهها لمراكز العزل إذا دعت الحاجة.

ووفق القرار، الذي يحمل رقم (05) لسنة 2020م، «يتولى الدكتور محمود عبدالنبي سليمان الإشراف على عمل نقطة الكشف، والتنسيق مع فريق الخدمات الطبية التابع للجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا، وتوفير احتياح النقطة من العناصر الطبية والطبية المساعدة والإدارية والخدمية المطلوبة للتشغيل».

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ويوم الأربعاء أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، الأربعاء، تسجيل مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام حالة شفاء من فيروس «كورونا المستجد»، ليصبح إجمالي عدد الحالات المصابة داخل المركز سبع حالات فحسب.

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 1791 حالة بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، 87 إصابة جديدة كأعلى حصيلة يومية لإصابات الفيروس منذ ظهر في ليبيا مارس الماضي.