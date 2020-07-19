6 ملايين دينار سيولة نقدية لمصرف الصحاري سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 19 يوليو 2020, 12:06 مساء
مصرف الصحاري، (الإنترنت: أرشيفية)

قال مصدر مصرفي إن  فرع ادارة مصرف الصحاري بسرت تسلم إرسالية نقدية بقيمة 6 ملايين دينار، لحل أزمة نقص السيولة النقدية التي يعاني منها زبائن المصرف. 

وأشار المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إلى تحديد سقف السحب للصك الواحد بثلاثة آلاف دينار لمناسبة عيد الأضحى المبارك. ويجري توزيع المبالغ التي يسحبها المواطنون عن طريق مندويين تابعين للمكونات الاجتماعية لقبائل سرت.

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ويعاني عدد من المصارف العاملة بسرت أزمة سيولة نقدية، ومنها مصرفا شمال أفريقيا، والجمهورية، والتجاري الوطن، والتجارة والتنمية بسرت منذ عيد الفطر المبارك.

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