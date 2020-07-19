الأرصاد: طقس معتدل على أغلب مناطق شمال البلاد

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد (19 يوليو). (بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الطقس المعتدل على أغلب مناطق شمال البلاد اليوم الأحد.

ونوهت النشرة الجوية للمركز إلى «رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.

رأس اجدير حتى سرت. سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و32 درجة مئوية، وتتراوح بين 33 و36 درجة مئوية على بني وليد وأبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وتتراوح بين 36 و39 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات۔ غدامس- الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة على غدامس والحمادة والجفرة، بينما تكون جنوبية غربية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على بقية المناطق. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و43 مئوية، ولا تتجاوز 35 مئوية على الحمادة.