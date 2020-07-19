مركز بنغازي الطبي: دفن وفيات «كورونا» تحت إشراف أطباء مكافحة العدوى

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يوليو 2020, 09:33 صباحا
مركز بنغازي الطبي. (وال)

قال مركز بنغازي الطبي إن جميع إجراءات دفن الحالات التي توفيت جرّاء إصابتها بفيروس كورونا، تتم بشكل مقنن وتحت إشراف مباشر من أطباء مكافحة العدوى بالمركز، وجمعية الهلال الأحمر الليبي وقسم النجدة بنغازي.

وأوضح مدير البرج الثالث بمركز بنغازي الطبي «برج الأمل»، الدكتور فادي فرطاس، لوكالة الأنباء الليبية في بنغازي، أن «آلية دفن الحالات التي توفيت جرّاء إصابتها بفيروس كورونا، هي وضع المتوفى في كيسين بعد تطهيرهما من الخارج بمادة هايسكي 891 «Arena Disinfectant» .

وأضاف:«ثم يوضع الجثمان في صندوق ويتم إغلاقه بالكامل بمسامير، وتطهيره من الخارج بمادة هايسكي891 أيضاً، ويُدفن الصندوق بعد توسيع القبر وتعميقه إلى مسافة متر تحت سطح الأرض».

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وتجري جميع هذه الإجراءات تحت إشراف مباشر من أطباء مكافحة العدوى بالمركز، وجمعية الهلال الأحمر الليبي وقسم النجدة بنغازي، وفق مدير البرج الذي أشار إلى أنه يُسمح لحضور مراسم الدفن عدد اثنان فقط من أهل المتوفى بشرط ارتدائهما الملابس الواقية.

وسجّل برج الأمل بمركز بنغازي الطبي، بحسب دكتور فادي فرطاس، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وفاة حالتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد، مضيفاً أن عدد الحالات الموجبة حالياً تبلغ 5 حالات تمكث في قسم العزل (الكلى سابقاً )، ويقدم لها جميع الخدمات الطبية والعلاجية.

يُشار إلى أن مادة هايسكي891 Arena Disinfectant، عبارة عن مركب أميركى يُستخدم فى أغلب المستشفيات الأميركية، للقضاء على البكتيريا المستعصية والفيروسات والفطريات والمخلفات والمواد العضوية، بعد تخفيفه بنسب معينة، كما أنه يتميز بسهولة التحضير، ويمكن استخدامه في المستشفيات والمدارس والنوادي والأسواق وغيرها من الأماكن العامة.

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